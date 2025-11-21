Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Nov 2025 10:46 AM IST
    21 Nov 2025 10:46 AM IST

    ഫോർത്ത് റിങ് റോഡിൽ പുതിയ മേൽപ്പാലങ്ങൾ വരുന്നു

    ഫോർത്ത് റിങ് റോഡിൽ പുതിയ മേൽപ്പാലങ്ങൾ വരുന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ഫോ​ർ​ത്ത് റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ പു​തി​യ മേ​ൽ​പ്പാ​ല​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു. ഫോ​ർ​ത്ത് റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ 16 കാ​ൽ​ന​ട പാ​ല​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മ​ന​ൽ അ​ൽ അ​സ്ഫോ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ലി​ഫ്റ്റു​ക​ൾ, റാ​മ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന മ​തി​യാ​യ സ്ഥ​ലം എ​ന്നി​വ നി​ർ​ദി​ഷ്ട രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​ക​ളി​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ റോ​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ടു​മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഹൈ​വേ​യു​ടെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ഠ​നം, രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, മേ​ൽ​നോ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    News Summary - New flyovers coming up on the Fourth Ring Road
