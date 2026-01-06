Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    6 Jan 2026 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 12:39 PM IST

    നി​ശ്ചി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ചി​പ്പ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​തി​യ സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ

    ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൗ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്
    നി​ശ്ചി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ചി​പ്പ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​തി​യ സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നി​ശ്ചി​ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ചി​പ്പ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പു​തി​യ സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​രു​മാ​നം.

    ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​സ്തു​വ​ക​ക​ൾ ഉ​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ക നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് പു​തി​യ ചി​പ്പ് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക.

    വ​സ്തു ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള സി​വി​ൽ ഐ​ഡി​യും വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് 15 വ​ർ​ഷം കാ​ലാ​വ​ധി​യു​ള്ള സി​വി​ൽ ഐ​ഡി​യു​മാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും പു​തി​യ നി​യ​മം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    കാ​ർ​ഡി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​നും ചി​പ്പി​ലെ ഡാ​റ്റാ ഘ​ട​ന​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​നു​മു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലി​നാ​യി​രി​ക്കും. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സി​വി​ൽ ഐ​ഡി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം തു​ട​ർ​ന്നും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

