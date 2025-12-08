Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​മം 15 മു​ത​ൽ; ക​ടു​ത്ത​ ശി​ക്ഷ​യി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​മം 15 മു​ത​ൽ; ക​ടു​ത്ത​ ശി​ക്ഷ​യി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് പു​തി​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കെ കു​​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ടു​ത്ത​ശി​ക്ഷ​യി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി ഡി.​സി.​ജി.​ഡി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ബ​സാ​ർ​ദും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് അ​ൽ​യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ​സ​ബ​യും.

    ഈ ​മാ​സം 15 മു​ത​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, ക​ട​ത്ത്, പ്ര​മോ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ധ​ശി​ക്ഷ, ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്, 20 ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ വ​രെ പി​ഴ എ​ന്നീ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ വ​രെ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​മ്പ് ഈ ​കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 10 മു​ത​ൽ 15 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വാ​യി​രു​ന്നു ശി​ക്ഷ.13 അ​ധ്യാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 84 വ​കു​പ്പ് ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, കൃ​ഷി, നി​ർ​മാ​ണം, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി, ക​യ​റ്റു​മ​തി, കൈ​വ​ശം​വെ​ക്ക​ൽ, വി​ൽ​പ​ന, ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​യ​മം നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    ചി​കി​ത്സ, ഗ​വേ​ഷ​ണം പോ​ലു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ എ​ല്ലാ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കൂ. ചി​ല സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ഷി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ​ക്കും ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഗ​വേ​ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണ്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ ദേ​ശീ​യ ത​ന്ത്രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി' സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ കോം​ബാ​റ്റി​ങ് ഡ്ര​ഗ്സ്' രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​യ​മം പ​റ​യു​ന്നു.​ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​ക പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ആ​സ​ക്തി ചി​കി​ത്സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 21 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഭാ​ഗം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. സ്വ​മേ​ധ​യാ ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സ് എ​ടു​ക്ക​രു​തെ​ന്ന സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും നി​യ​മം ന​ൽ​കു​ന്നു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്, ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ഏ​തൊ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലും പ്ര​വേ​ശി​ച്ച് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വും പു​തി​യ നി​യ​മം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു.​അ​തി​നി​ടെ, ഈ ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു വ​രെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 1,063 പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തി.

