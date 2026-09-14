ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പുതിയ വിമാനം; കുവൈത്ത് എയർവേസിന്റെ എയർബസ് എ330-900 നിയോ എത്തി

ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പുതിയ വിമാനം; കുവൈത്ത് എയർവേസിന്റെ എയർബസ് എ330-900 നിയോ എത്തിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും സുഗമമായ യാത്രയും ഒരുക്കി കുവൈത്ത് എയർവേസിന്റെ പുതിയ എയർബസ് എ330-900 നിയോ വിമാനം എത്തി. മലിനീകരണം കുറക്കുകയും ഇന്ധനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആധുനിക എയറോഡൈനാമിക്സും പുതിയ തലമുറ എൻജിനുകളും 'ഖാറൂഹ്'എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിമാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ മികച്ച ക്യാബിൻ സൗകര്യം ഇവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കുവൈത്ത് എയർവേസ് അറിയിച്ചു. കുവൈത്ത് എയർവേസിന്റെ ആറാമത്തെ എയർബസ് എ330-900 നിയോ വിമാനമാണിത്. ഏഴാമത്തെ വിമാനം വൈകാതെ എത്തുമെന്നും കുവൈത്ത് എയർവേസ് വ്യക്തമാക്കി. റൂട്ട് ശൃംഖല വിപുലീകരണം, യാത്രാശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ വിമാനമെന്നും കുവൈത്ത് എയർവേസ് അറിയിച്ചു.
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