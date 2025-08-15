Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനെ​സ്റ്റോ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:10 PM IST

    നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് 141ാം സ്റ്റോ​ർ ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    inauguration
    cancel
    camera_alt

    നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഹ​വ​ല്ലി ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ദാ​വൂ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ദബൂ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ് കു​വൈ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഹ​വ​ല്ലി ബ്ലോ​ക്ക് 3, ബൈ​റൂ​ട്ട് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ ബൈ​റൂ​ട്ട് മാ​ളി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ്. നെ​സ്റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 141ാം സ്റ്റോ​റാ​ണ് ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലേ​ത്. പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ് ദാ​വൂ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ദബൂ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.ഡോ. ​ത​ലാ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ ഷ​മ്മ​രി, ന​സ്റ്റോ റീ​ജ്യ​ന​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ക​രീം. വി, ​ഇ​ബ്രാ​ഹിം ആ​ർ.​എം, ഫാ​സി​ൽ വി, ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ആ​ർ.​എം, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രാ​യ നം​സീ​ർ വി.​കെ, ഷ​ഹാ​സ് എം, ​അ​ജീ​ഷ് പി ​എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഹ​വ​ല്ലി ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റ്

    60,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് ഏ​രി​യ ഹ​വ​ല്ലി ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​യ​ർ വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ന​ട്ട്സ്, ചോ​ക്ക​ലേ​റ്റു​ക​ൾ, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഹൗ​സ്ഹോ​ൾ​ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ്, ടോ​യ്സ് തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ‘ഓ​പ്പ​ണി​ങ് ഓ​ഫ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ’ എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഡി​സ്കൗ​ണ്ട് നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ പ്ര​മോ​ഷ​നും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ വി​ശാ​ല​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും ഉ​ണ്ട്.അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നും മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും നെ​സ്റ്റോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsstorenesto hypermarketKuwait Newshaveli
    News Summary - Nesto Hypermarket inaugurated its 141st store in Haveli
    Similar News
    Next Story
    X