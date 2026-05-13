നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് പുതിയ ഔട്ട്ലറ്റ് ഫർവാനിയയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ പുതിയ ഔട്ട്ലറ്റ് ഫർവാനിയയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഫർവാനിയ ബ്ലോക്ക് ആറിൽ ഹബീബ് മുനവ്വർ സ്ട്രീറ്റിൽ ആണ് പുതിയ ഔട്ട്ലറ്റ്. നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ജി.സി.സിയിലെ 149ാമത്തെയും കുവൈത്തിലെ 20ാമത്തെയും ഔട്ട്ലറ്റ് ആണിത്. ഫർവാനിയ പുതിയ ഔട്ട്ലറ്റ് ഇബ്രാഹിം തലാൽ ഉബൈദ് അൽ ഷംമ്മരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ.തലാൽ ഉബൈദ് അൽ ഷംമ്മരി, നെസ്റ്റോ കുവൈത്ത് ഡയറക്ടർ കരീം വെട്ടന്നൂർ, ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർമാരായ നംസീർ വലിയ കൊളപ്പാൽ, ഷഹാസ് മുഹമ്മദ്, അജീഷ് ആനന്ദ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജർ കെ.ടി.നബീൽ തുടങ്ങിയർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
നെസ്റ്റോ പിന്തുടരുന്ന ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണ്. ഷോപ്പിംഗ് സുഗമമാക്കാൻ കൂടുതൽ ചെക്ക്ഔട്ട് കൗണ്ടറുകളും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. അവശ്യസാധനങ്ങൾ, ഫ്രോസൻ ഫുഡ്, മത്സ്യം, മാംസം, പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗങ്ങൾ, ശീതീകരിച്ച ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ, പലവ്യഞ്ജനം, റോസ്റ്ററി, ചോക്ലേറ്റ്, ബേക്കറി, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫാഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, സ്റ്റേഷനറി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താവിന് വലിയ വിലക്കുറവും ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
