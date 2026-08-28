നേപ്പാൾ ദുരന്തം: കല കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു

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Posted Ondate_range 28 Aug 2026 9:57 AM IST
Updated Ondate_range 28 Aug 2026 9:57 AM IST
നേപ്പാൾ ദുരന്തം: കല കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചുtext_fields
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News Summary - Nepal tragedy: Kala Kuwait expresses condolences
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ – കല കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ദു:ഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി കല ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
ദുരന്തബാധിതരായ ഇന്ത്യക്കാരെയും മലയാളികളെയും കണ്ടെത്തി സുരക്ഷിതരാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അടിയന്തര സഹായവും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും, ദുരന്തബാധിതരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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