Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനേപ്പാൾ ദുരന്തം: കല...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 9:57 AM IST

    നേപ്പാൾ ദുരന്തം: കല കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    നേപ്പാൾ ദുരന്തം: കല കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ – കല കുവൈത്ത് അനുശോചിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ദു:ഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി കല ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    ദുരന്തബാധിതരായ ഇന്ത്യക്കാരെയും മലയാളികളെയും കണ്ടെത്തി സുരക്ഷിതരാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അടിയന്തര സഹായവും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും, ദുരന്തബാധിതരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kala kuwaitcondolencesNepal tragedy
    News Summary - Nepal tragedy: Kala Kuwait expresses condolences
    Similar News
    Next Story
    X