നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം: അനുശോചിച്ച് കുവൈത്ത്

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Posted Ondate_range 30 Aug 2026 11:15 AM IST
Updated Ondate_range 30 Aug 2026 11:15 AM IST
നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം: അനുശോചിച്ച് കുവൈത്ത്text_fields
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News Summary - Nepal Flash Floods: Kuwait Expresses Condolences
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കുവൈത്ത്. ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മഞ്ഞുമല തകർന്ന് ഹിമാലയ-ചൈന അതിർത്തി മേഖലയിൽനിന്ന് മണ്ണും വെള്ളവും നേപ്പാളിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കുത്തിയൊലിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 500 ന് മുകളിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 1,500-ൽ അധികം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് നേപ്പാൾ പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.
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