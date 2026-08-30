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    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Aug 2026 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2026 11:15 AM IST

    നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം: അനുശോചിച്ച് കുവൈത്ത്

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    ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചു
    നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയം: അനുശോചിച്ച് കുവൈത്ത്
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: നേപ്പാൾ മിന്നൽപ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കുവൈത്ത്. ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതിൽ കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    മഞ്ഞുമല തകർന്ന് ഹിമാലയ-ചൈന അതിർത്തി മേഖലയിൽനിന്ന് മണ്ണും വെള്ളവും നേപ്പാളിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ കുത്തിയൊലിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 500 ന് മുകളിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 1,500-ൽ അധികം പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്ന് നേപ്പാൾ പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം.

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    TAGS:nepalcondolencesKuwait NewsFlash Floods
    News Summary - Nepal Flash Floods: Kuwait Expresses Condolences
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