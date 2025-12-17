Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 12:09 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:09 AM IST

    നേ​പ്പാ​ൾ എം​ബ​സി-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    നേ​പ്പാ​ൾ എം​ബ​സി-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നേ​പ്പാ​ൾ എം​ബ​സി, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്, നേ​പ്പാ​ൾ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ മെ​ട്രോ എം.​എം.​സി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നേ​പ്പാ​ൾ എം​ബ​സി​യി​ലൂ​ടെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ജ​ന്യ ഡോ​ക്ട​ർ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ ചെ​ക്ക​പ്പ്, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന, പ്ര​ഷ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ക​ണ്ണു​ക​ളു​ടെ സ്ക്രീ​നി​ങ് ടെ​സ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഫാ​മി​ലി ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ് പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ നേ​പ്പാ​ൾ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഘ​ന​ശ്യാം ലാം​സാ​ൽ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സു​ജ​നി റാ​ണ, എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ഹം​സ, കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും മ​ഹ്ബൂ​ല, ജ​ഹ്റ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ചി​കി​ത്സാ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

