Madhyamam
    31 Aug 2025 10:56 AM IST
    31 Aug 2025 10:56 AM IST

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നാ​ഷ​ണ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ, ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ (എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ.‌​എ​ൽ) സ​മ്മ​ർ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് സ​മാ​പ​നം. ശൈ​ഖ് ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ‘ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് നൈ​റ്റ്’ ക​ച്ചേ​രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​തി​നേ​ഴാ​മ​ത് പ​തി​പ്പി​ന് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്.

    ജൂ​ലൈ ഒ​മ്പ​തി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ നാ​ട​കം, ക​ല, സാ​ഹി​ത്യ ശി​ല്പ​ശാ​ല​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സം​സ്കാ​രം, വി​നോ​ദം എ​ന്നി​വ സു​ഗ​മ​മാ​യി സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളും ന​ട​ന്നു. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ർ, പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ, പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ൻ‌.​സി.‌​സി.‌​എ.‌​എ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​സി​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

