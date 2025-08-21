Begin typing your search above and press return to search.
    21 Aug 2025 8:00 AM IST
    21 Aug 2025 8:00 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ‘വേ​ണു​പൂ​ർ​ണി​മ’ ന​വ്യ നാ​യ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി പു​ര​സ്കാ​രം എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ​ബ്ലി​ക് അ​കൗ​ണ്ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​നു​മാ​യ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം ന​വ്യ നാ​യ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​​ഥിയാ​വും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കൈ​മാ​റും.

    മു​ൻ മ​ന്ത്രി എ.​പി. അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ മു​ത്ത​ലി​ബ്, മ​റി​യാമ്മ ഉ​മ്മ​ൻ‌​ ചാ​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ക​ലാ സ​ന്ധ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി ഒ.​ഐ.​സി.​സി കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​ഗീ​സ് പു​തു​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ​സ്.‌ പി​ള്ള, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​എ. നി​സാം എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

