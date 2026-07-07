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    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 July 2026 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 7 July 2026 9:07 AM IST

    നാവികസേന ലൈവ്ഫയർ സൈനികാഭ്യാസം

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    നാവികസേന ലൈവ്ഫയർ സൈനികാഭ്യാസം
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് നാവികസേന ലൈവ്-ഫയർ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തും. ഈ മാസം ഒൻപത് വരെയാണ് അഭ്യാസം. എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് അഭ്യാസം നടക്കുക. റാസ് അൽ-ജുലയ്യ, ഖറു ദ്വീപ്, റാസ് അൽ-സൗർ, ഉം അൽ-മറാഡിം ദ്വീപ് എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള കടലിലാണ് അഭ്യാസം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ബോട്ട് ഉടമകളും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് കുവൈത്ത് സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:Gulf NewsnavyKuwaitmilitary exercise
    News Summary - Navy Live Fire Military Exercise
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