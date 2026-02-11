Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightദേ​ശീ​യ സ്​​പോ​ർട്സ്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 11:45 AM IST

    ദേ​ശീ​യ സ്​​പോ​ർട്സ് ഡേ ​അ​ടു​ത്ത ശ​നി​യാ​ഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ സ്​​പോ​ർട്സ് ഡേ ​അ​ടു​ത്ത ശ​നി​യാ​ഴ്ച
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​റ്റി​വെ​ച്ച ദേ​ശീ​യ സ്​​പോ​ർട്സ് ഡേ ​അ​ടു​ത്ത ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫോ​ർ ഓ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ മ​ഖ്സീ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ ഈ ​മാ​സം ഏ​ഴി​നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പൊ​തു സ്വ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തീ​യ​തി പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​രി​പാ​ടി സു​ഗ​മ​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:national sports daysaturdayKuwait News
    News Summary - National Sports Day next Saturday
    Similar News
    Next Story
    X