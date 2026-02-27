Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightദേ​ശീ​യ-​വി​മോ​ച​ന...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Feb 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Feb 2026 8:58 AM IST

    ദേ​ശീ​യ-​വി​മോ​ച​ന ദി​നം; ആ​വേ​ശം വി​ത​റി വ്യോ​മ, നാ​വി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    വ്ര​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലും ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്
    ദേ​ശീ​യ-​വി​മോ​ച​ന ദി​നം; ആ​വേ​ശം വി​ത​റി വ്യോ​മ, നാ​വി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് ആ​ർ​മി​യു​ടെ പാ​രാ​ട്രൂ​പ്പ​ർ സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ട​വ​റു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ക​ട​നം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ 65ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ലും 35ാമ​ത് വി​മോ​ച​ന ദി​ന​ത്തി​ലും ആ​വേ​ശം വി​ത​റി വ്യോ​മ, നാ​വി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    വ്യോ​മ​സേ​ന കു​വൈ​ത്ത് ട​വ​റി​നു സ​മീ​പം ന​ട​ത്തി​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കു​വൈ​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ലെ ആ​കാ​ശം പ്ര​കാ​ശ​പൂ​രി​ത​മാ​ക്കി.​അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ യു​ദ്ധ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും സൈ​നി​ക വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു​പൊ​ങ്ങി. കു​വൈ​ത്ത് ആ​ർ​മി​യു​ടെ പാ​രാ​ട്രൂ​പ്പ​ർ സം​ഘം കു​വൈ​ത്ത് ട​വ​റു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​ക​ട​ന​വും പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. കു​വൈ​ത്ത് പ​താ​ക​യു​ടെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പാ​ര​ച്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​കാ​ശ​ത്ത്നി​ന്ന് താ​ഴ്ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത് ക​ര​ഘോ​ഷം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ വ്ര​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലും ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തും പാ​ർ​ക്കു​ക​ളി​ലും പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​ൻ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​ത്. ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ഭ​രി​ത​രാ​യ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ടം പ​താ​ക​ക​ൾ വീ​ശി​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നും കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - National Liberation Day; Air and naval displays spread enthusiasm
    Similar News
    Next Story
    X