Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    28 Aug 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    28 Aug 2025 11:35 AM IST

    ദേശീയ ആരോഗ്യ സർവേ; ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു

    • അവന്യൂസ് മാളിൽ തുടക്കം
    • 8,000 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള 12,000 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ റാ​ൻ​ഡം സ​ർ​വേ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും
    അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ലെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ്റ്റാ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ നി​ല​യും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും അ​ള​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക, കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡാ​റ്റ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, രോ​ഗ നി​രീ​ക്ഷ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള 8,000 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 12,000 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ റാ​ൻ​ഡം സ​ർ​വേ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി അ​റി​യി​പ്പ് അ​യ​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക. സ​ർ​വേ​യു​ടെ സ​മ​യ​വും സ്ഥ​ല​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​പ്ഷ​നും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    സ​ർ​വേ​യി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ഹ​സ്യ​സ്വ​ഭാ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ർ​വേ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക.രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, നൂ​ത​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - National Health Survey begins at Avenues Mall; Awareness campaign launched
