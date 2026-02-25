Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Feb 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Feb 2026 9:00 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​ദി​നം; ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പൊ​ലി​മ​യി​ൽ രാ​ജ്യം

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25, 26 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ-​വി​മോ​ച​ന ദി​നം
    ആ​ഘോ​ഷ​ദി​നം; ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ പൊ​ലി​മ​യി​ൽ രാ​ജ്യം
    ദേ​ശീ​യ-​വി​മോ​ച​ന ദി​നാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​റ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞ ന​ഗ​രം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​മോ​ച​നം നേ​ടി സ​മ്പൂ​ർ​ണ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ജ്യ​മാ​യി മാ​റി​യ​തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് 65ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​വും 35ാമ​ത് വി​മോ​ച​ന ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25, 26 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ-​വി​മോ​ച​ന ദി​നം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി തെ​രു​വു​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും അ​മീ​റി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും കു​വൈ​ത്ത് പ​താ​ക​യു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ഞ്ഞു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ത്ത​വ​ണ റ​മ​ദാ​നി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ നോ​മ്പി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യാ​കും ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ.

    1961 ജൂ​ൺ 19നാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത് ബ്രി​ട്ട​നി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം നേ​ടി​യ​ത്. ഈ ​ദി​ന​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 1964ൽ ​ആ​ഘോ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി​കാ​ണി​ച്ച, ആ​ധു​നി​ക കു​വൈ​ത്തി​​ന്റെ ശി​ൽ​പി എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന, 11ാമ​ത് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹി​​ന്റെ സ്​​ഥാ​നാ​രോ​ഹ​ണം ന​ട​ന്ന ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25​ന്റെ ​സ്​​മ​ര​ണ​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ദി​വ​സം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. 1991 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26 ന് ​ഇ​റാ​ഖി അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ൽ മു​ക്തി നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​ണ് വി​മോ​ച​ന ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ ദി​ന​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി.

