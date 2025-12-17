Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 12:26 PM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ആ​ശം​സ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ലും അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​ന്റെ 26ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്ക് അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും അ​മീ​ർ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​മീ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തി​നും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന അ​മീ​ർ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ്ഞാ​ന​പൂ​ർ​വ​ക​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​ക​സ​ന​വും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്നും ആ​ശം​സി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

