ദേശീയ ദിനം: ബഹ്റൈന് കുവൈത്തിന്റെ ആശംസtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ബഹ്റൈന് കുവൈത്തിന്റെ ആശംസയും അഭിനന്ദനങ്ങളും. രാജ്യത്തിന്റെ 54ാമത് ദേശീയ ദിനത്തിലും അധികാരമേറ്റതിന്റെ 26ാം വാർഷികത്തിലും ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ബിൻ സൽമാൻ ആൽ ഖലീഫക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ച് അമീർ ശൈഖ് മിശ്അൽ അൽ അഹമ്മദ് അൽ ജാബിർ അസ്സബാഹ് സന്ദേശം അയച്ചു. ഹമദ് രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളെയും വികസനത്തെയും അമീർ സന്ദേശത്തിൽ പ്രശംസിച്ചു. കുവൈത്തും ബഹ്റൈനും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിലെ ബന്ധങ്ങളും സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധത അമീർ വ്യക്തമാക്കി.
ഹമദ് രാജാവിനും ജനങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനും ആശംസകൾ നേർന്ന അമീർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനപൂർവകമായ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹ്റൈന് കൂടുതൽ പുരോഗതിയും വികസനവും കൈവരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചു. ദേശീയദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് കിരീടാവകാശി ശൈഖ് സബാഹ് ഖാലിദ് അൽ ഹമദ് അൽ മുബാറക് അസ്സബാഹും പ്രധാനമന്ത്രി ശൈഖ് അഹ്മദ് അബ്ദുല്ല അൽ അഹമ്മദ് അസ്സബാഹും ഹമദ് രാജാവിന് സന്ദേശം അയച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register