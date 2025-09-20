Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    20 Sept 2025 10:05 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:05 AM IST

    ദേ​ശീ​യ ശു​ചി​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ; ന​വം​ബ​ർ നാ​ലുമു​ത​ൽ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​രെ

    സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ന​വം​ബ​ർ നാ​ല് മു​ത​ൽ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​രെ ദേ​ശീ​യ ശു​ചി​ത്വ പ്ര​ചാ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ​സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അം​താ​ൽ അ​ൽ ഹു​വൈ​ല​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

    ന​വം​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ‘ഇ​താ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക്’​എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, യു​വ വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ദി​നം​പ്ര​തി ശു​ചി​ത്വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും. പ​രി​സ്ഥി​തി അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ശു​ചി​ത്വം ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ വാ​ര​ത്തി​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ശു​ചി​ത്വ ബോ​ധം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

