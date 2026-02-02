Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 7:45 AM IST

    ദേ​ശീ​യ, വി​മോ​ച​ന ദി​നം; ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ അ​മീ​ർ ദേ​ശീ​യപ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി
    ദേ​ശീ​യ, വി​മോ​ച​ന ദി​നം; ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    1. പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ

    2. ദേ​ശീ​യ, വി​മോ​ച​ന ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​പ്പൊ​ലി​മ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഇ​നി ഒ​രു​മാ​സം രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ദി ​ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫ് കാ​സേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഡോ. ​അ​ദെ​ൽ ബൗ​റെ​സ്ലി, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​റി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു 21 വെ​ടി​യു​ണ്ട​ക​ളു​ടെ സ​ല്യൂ​ട്ട് മു​ഴ​ക്കി, ക​ര​സേ​ന, പൊ​ലീ​സ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ശേ​ഷം അ​മീ​ർ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. സൈ​നി​ക ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സം​ഗീ​ത പ്ര​ക​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​റ് ഗ​വ​ർ​​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കം പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് ദേ​ശീ​യ, വി​മോ​ച​ന ദി​ന​മെ​ങ്കി​ലും രാ​ജ്യം ആ​ഘോ​ഷാ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ലും അ​ല്ലാ​തെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. തെ​രു​വു​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും അ​മീ​റി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കു​വൈ​ത്ത് പ​താ​ക​യും കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - National and Liberation Day; Celebrations begin
