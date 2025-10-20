Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 3:02 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 3:02 PM IST

    591 പേ​രു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി; തെ​രു​വു​ക​ളു​ടെ​യും റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ ഇ​നി ന​മ്പ​ർ

    591 പേ​രു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി; തെ​രു​വു​ക​ളു​ടെ​യും റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ ഇ​നി ന​മ്പ​ർ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ തെ​രു​വു​ക​ളു​ടെ​യും റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ മാ​റും. 591 തെ​രു​വു​ക​ളും റോ​ഡു​ക​ളും പേ​രു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ ന​മ്പ​റു​ക​ളാ​യി മാ​റ്റാ​നാ​യു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. 66 പ്ര​ധാ​ന തെ​രു​വു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും മൂ​ന്ന് തെ​രു​വു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ അ​റ​ബ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ പേ​രു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. 2023ലെ ​മ​ന്ത്രി​ത​ല പ്ര​മേ​യം ന​മ്പ​ർ 558 പ്ര​കാ​രം രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച പേ​രി​ട​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    പൊ​തു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന 2025/19ലെ ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ പ്ര​മേ​യം ന​മ്പ​ർ 666 അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് നീ​ക്കം. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​മീ​റോ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യോ ആ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ടാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പു​തു​ക്കി​യ ച​ട്ടം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    തെ​രു​വു​ക​ൾ​ക്കും റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ, സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ, ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ ന​ൽ​കാ​വൂ. സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

