Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആ​ശ്വാ​സ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 10:33 AM IST

    ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി നാ​മ ചാ​രി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി നാ​മ ചാ​രി​റ്റി
    cancel
    camera_alt

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി കി​റ്റു​ക​ൾ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന നാ​മ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ദു​ഷ്‌​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട​ു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ നാ​മ ചാ​രി​റ്റി. ശൈ​ത്യ​കാ​ല ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യം, വ​ഷ​ളാ​കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി എ​ന്നി​വ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി നാ​മ ചാ​രി​റ്റി ഗ​സ്സ​നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ച്ച​ക്ക​റി കി​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം, വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം, രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ക്കു​റ​വി​ൽ നി​ന്നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ​ച്ച​ക്ക​റി കി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് നാ​മ ചാ​രി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ സാ​ദ് അ​ൽ ഉ​തൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ൻ ചാ​രി​റ്റി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഭ​ക്ഷ​ണം, വ​സ്ത്രം, ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൈ​മാ​റും.

    കു​വൈ​ത്ത് സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും പൂ​ർ​ണ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഘ​ടി​ത സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം, ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ സ​മ​ഗ്ര​ത, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. മി​ക​ച്ച​രീ​തി​യി​ൽ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക ദൗ​ത്യ​ത്തി​നും നാ​മ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും സാ​ദ് അ​ൽ ഉ​തൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യ​മ​നി​ൽ അ​ഞ്ച് കി​ണ​റു​ക​ൾ

    കി​ണ​റി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യ​മ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളാ​യ ഹൊ​ദൈ​ദ, ല​ഹ്ജ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ളം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ന​മാ ചാ​രി​റ്റി അ​ഞ്ച് കി​ണ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ശു​ദ്ധ​വും സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വെ​ള്ളം ന​ൽ​കു​ക, ജ​ല​ജ​ന്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ വ​ഴി ആ​രോ​ഗ്യ​വും ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ന​മാ ചാ​രി​റ്റി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ക​ന്ദ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 11 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘കു​വൈ​ത്ത് ബൈ ​യു​വ​ർ സൈ​ഡ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും നേ​ര​ത്തെ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ​രി​മി​ത​മാ​യ അ​ള​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു വെ​ള്ളം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​തും. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മാ​നു​ഷി​ക പി​ന്തു​ണ​ക്കും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ നി​ല​പാ​ടി​നും യ​മ​ൻ ജ​ന​ത ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Nama Charity with relief schemes
    Similar News
    Next Story
    X