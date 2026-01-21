Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 11:30 AM IST

    യ​മ​നി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ച് ന​മാ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി

    യ​മ​നി​ൽ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി നീ​ങ്ങു​ന്ന ന​മാ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ‘കു​വൈ​ത്ത് ബൈ ​യു​വ​ർ സൈ​ഡ്’ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യ​മ​നി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ലെ ന​മാ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി ശൈ​ത്യ​കാ​ല സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ദു​ർ​ബ​ല​രു​മാ​യ 125 ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ 11ാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് ന​മാ സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ കു​ടി​യി​റ​ക്കം, ദാ​രി​ദ്ര്യം തു​ട​ങ്ങി ക​ഠി​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന യ​മ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രി​തം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ഹാ​യം വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​മാ ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ട​ർ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​റ​ഞ്ഞു. ചാ​രി​റ്റി​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം കു​വൈ​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പു​ത​പ്പു​ക​ൾ, ക​ഫി​യ​ക​ൾ, സോ​ക്സു​ക​ൾ, ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ഹാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യ​മ​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ന​മാ ചാ​രി​റ്റി​യെ യ​മ​ൻ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി റോ​ഫ്ക എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ജ്ദി ബി​ൻ ഹ​ർ​ഹ​ര പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:yemenCharitable SocietyNamaWinter Cloth
    News Summary - Nama Charitable Society delivers winter aid to Yemen
