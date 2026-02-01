Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ന​മാ ചാ​രി​റ്റി; വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ന​മാ ചാ​രി​റ്റി; വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വു​മാ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ന​മാ ചാ​രി​റ്റി. നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സോ​ഷ്യ​ൽ റി​ഫോം സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ന​മാ ചാ​രി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.ഗ​സ്സ​യി​ലെ ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത്വ​രി​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള​തും ഏ​കോ​പി​ത​വു​മാ​യ സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ന​മാ സി.​ഇ.​ഒ സാ​ദ് അ​ൽ ഉ​തൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ടി​സ്ഥാ​ന ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​സ്ത്ര-​ഭ​ക്ഷ്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മം, വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​തൈ​ബി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ദു​ർ​ബ​ല​രു​മാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​സ്സ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ​ണ കി​റ്റു​ക​ളും ദൈ​നം​ദി​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സ​ഹാ​യ​വി​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സു​താ​ര്യ​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചും അ​ടി​യ​ന്തി​ര ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ, അ​നാ​ഥ​ർ, വി​ധ​വ​ക​ൾ, വി​ക​ലാം​ഗ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും സാ​ദ് അ​ൽ ഉ​തൈ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന കു​വൈ​ത്ത് ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​തൈ​ബി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ഗോ​ള ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര മാ​നു​ഷി​ക പ​ങ്കി​നെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

