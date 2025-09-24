Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:50 AM IST

    വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ മാ​വേ​ലി​ക്കൊ​പ്പം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി : പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യും ഉ​ത്സ​വ പ്ര​തീ​തി​യോ​ടെ​യും നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. ‘ഓ​ണ​ച്ച​മ​യം- 2025’ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സു​നി​ൽ പാ​റ​ക്ക​പ്പാ​ട​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ണം സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം, സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നീ കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത പൂ​ക്ക​ളം, പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക മാ​വേ​ലി സ്വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ നൃ​ത്തം, ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ൾ, സ്കി​റ്റ്, റെ​ട്രോ ഡാ​ൻ​സ് , മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കേ​ര​ള ന​ട​നം തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്തം



