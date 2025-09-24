വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളോടെ നാഫോ ഗ്ലോബൽ കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി : പരമ്പരാഗത ആവേശത്തോടെയും ഉത്സവ പ്രതീതിയോടെയും നാഫോ ഗ്ലോബൽ കുവൈത്ത് ഓണാഘോഷം. ‘ഓണച്ചമയം- 2025’ രക്ഷാധികാരി സുനിൽ പാറക്കപ്പാടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓണം സമത്വം, സാഹോദര്യം, സമൃദ്ധി എന്നീ കാലാതീതമായ മൂല്യങ്ങളുടെ ഓർമപ്പെടുത്തലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉണർത്തി.
പരമ്പരാഗത പൂക്കളം, പ്രതീകാത്മക മാവേലി സ്വീകരണം എന്നിവയും ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തം, ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, നാടൻ പാട്ടുകൾ, സ്കിറ്റ്, റെട്രോ ഡാൻസ് , മോഹിനിയാട്ടം, കേരള നടനം തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിന്റെ പൈതൃകം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങളും നടന്നു. കുട്ടികളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ ആകർഷണീയമായി. ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു.ഉപദേശക സമിതി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി, ലേഡീസ് വിങ് എന്നിവർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
