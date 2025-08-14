Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 8:38 AM IST

    നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    വി.​ആ​ർ. വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ, മു​ര​ളി എ​സ് നാ​യ​ർ, പി.​എ​സ്. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: നാ​ഫോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ​ൺ​ക്ലേ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: വി.​ആ​ർ. വി​ജ​യ​ൻ നാ​യ​ർ (പ്ര​സി.), മു​ര​ളി എ​സ് നാ​യ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), പി.​എ​സ്. കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ (ട്ര​ഷ.), സി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.), വി​ന​യ​ൻ മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ടി.​കെ.​വി. പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​ർ (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), സ​തീ​ഷ് സി. ​പി​ള്ളൈ, മ​ഹേ​ഷ് ഭാ​സ്ക​ർ, രാ​ജീ​വ് വി. ​നാ​യ​ർ, പി. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ ചു​ണ്ട​യി​ൽ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി), ആ​ർ. വി​ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി.​പി. ന​വീ​ൻ, ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ നാ​യ​ർ (ചാ​പ്റ്റ​ർ ഡെ​ലി​ഗേ​റ്റ്സ്), അ​നീ​ഷ് നാ​യ​ർ, കെ.​സി. ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, പി. ​ബാ​ല​സു​ന്ദ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, കൃ​ഷ്ണ​ൻ കെ. ​പി​ള്ളൈ, എ.​ആ​ർ. സു​ബ്ബ​രാ​മ​ൻ, സി.​പി. രാ​ജീ​വ് മേ​നോ​ൻ, ഇ.​സി. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ നാ​യ​ർ (പ്ലാ​നി​ങ് അ​ഡ്വൈ​സ​റി ആ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ്), ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ബി. ​കു​റു​പ്പ് (ഓ​ഡി​റ്റ​ർ).

    TAGS:committeeGulf NewsKuwait NewsNafo Global
