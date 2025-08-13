Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightനബിദിനം: സെപ്റ്റംബർ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:06 AM IST

    നബിദിനം: സെപ്റ്റംബർ നാലിന് പൊതുഅവധി

    text_fields
    bookmark_border
    നബിദിനം: സെപ്റ്റംബർ നാലിന് പൊതുഅവധി
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത്​ സി​റ്റി: മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ന​ബി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കു​വൈ​ത്തി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പൊ​തു അ​വ​ധി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഈ ​ദി​വ​സം എ​ല്ലാ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും, സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും, പൊ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ധി ആ​യി​രി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം അ​വ​ശ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വാ​രാ​ന്ത അ​വ​ധി ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​തോ​ടെ മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​വ​ധി ല​ഭി​ക്കും. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ്ര​തി​വാ​ര മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:public holidayseptemberNabi dayKuwait News
    News Summary - nabi day;Public holiday on September 4th
    Similar News
    Next Story
    X