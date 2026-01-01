Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 1:50 PM IST

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​ബാ​ർ മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഡി.​എ​ൻ.​എ) കു​വൈ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മൈ​ലാ​ഞ്ചി മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 13ന്, ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30 നാ​ണ് മ​ത്സ​രം. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ മൈ​ലാ​ഞ്ചി ഡി​സൈ​ൻ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാം.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും. മ​ത്സ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും: 55809597, 65959387, 98053009.

    TAGS:Kuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - mylanchi Competition
