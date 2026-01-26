Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് മു​സ്‌​ത​ഫ ഹം​സ​യെ തെര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷം
    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് മു​സ്‌​ത​ഫ ഹം​സ​യെ തെര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ​യു​ടെ ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കേ​ര​ള​ത്തി​നും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്.

    ആ​ധു​നി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, നൂ​ത​ന ചി​കി​ത്സാ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ. എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ് കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും പു​തി​യ ദി​ശ​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​വും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​അ​വ​സ​രം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ വേ​ദി​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടൂ​റി​സം, പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തും ദ​ർ​ശ​ന​വും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​ന​യ രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മേ​റി​യ​താ​യി​രി​ക്കും.

