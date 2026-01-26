ലോക കേരള സഭയിലേക്ക് കുവൈത്തിൽനിന്ന് മുസ്തഫ ഹംസയെ തെരഞ്ഞെടുത്തുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറുമായ മുസ്തഫ ഹംസ വരാനിരിക്കുന്ന ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിത്വമായ മുസ്തഫ ഹംസയുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിനും പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹത്തിനും അഭിമാനകരമാണ്.
ആധുനിക ആരോഗ്യസേവനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ്, നൂതന ചികിത്സാസംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കുവൈത്ത്, യു.എ.ഇ. എന്നിവിടങ്ങളിൽ മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലോക കേരള സഭയിലെ ചർച്ചകൾക്ക് വിലപ്പെട്ട സംഭാവനയായിരിക്കും. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പങ്കാളിത്തവും കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ലോക കേരള സഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ആരോഗ്യരംഗത്തെ നയരൂപീകരണത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനും പുതിയ ദിശകൾ തുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
കേരളവും പ്രവാസി സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നൂതന ആശയങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നതിനും ഈ അവസരം സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലോക കേരള സഭ വേദിയിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വെല്ലുവിളികൾ, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ, മെഡിക്കൽ ടൂറിസം, പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ മുസ്തഫ ഹംസയുടെ അനുഭവസമ്പത്തും ദർശനവും നിർണായകമായ സംഭാവന നൽകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദീർഘകാല വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ചേർന്നുള്ള ആരോഗ്യനയ രൂപീകരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം പ്രാധാന്യമേറിയതായിരിക്കും.
