    Kuwaitchevron_right
    Kuwait
    Posted On
    7 Dec 2025 9:40 AM IST
    Updated On
    7 Dec 2025 9:45 AM IST

    ഡി​സം​ബ​ർ പ​കു​തി​യോ​ടെ മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ ഘ​ട്ടം

    ത​ണു​ക്കാ​ൻ അ​ൽ​പം വൈ​കും
    ഡി​സം​ബ​ർ പ​കു​തി​യോ​ടെ മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ ഘ​ട്ടം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പെ​ത്താ​ൻ വൈ​കും. ക​ഠി​ന ശൈ​ത്യ​കാ​ല ത​ണു​പ്പി​ന്റെ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ന് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ കാ​ല​ഘ​ട്ടം ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​തി​വി​ലും വൈ​കി​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഇ​സ്സ റ​മ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, ഡി​സം​ബ​ർ പ​കു​തി​യോ​ടെ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യ​കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് വൈ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 39 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ജ​നു​വ​രി 15 ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ക്ര​മേ​ണ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കൊ​ണ്ടു​വ​രും. മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം 13 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ക്ലി​ൽ (ഡി​സം​ബ​ർ 6-18), ഖ​ൽ​ബ് (ഡി​സം​ബ​ർ 19-31), ഷു​ല (ജ​നു​വ​രി 1-15) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണി​വ. മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ​ഘ​ട്ട​ത്തെ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി സൈ​ബീ​രി​യ​ൻ ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ സം​വി​ധാ​നം ബാ​ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഇ​താ​ണ് താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്ന​തി​നും ത​ണു​ത്ത വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം സൈ​ബീ​രി​യ​ൻ കാ​റ്റി​ന്റെ വ​ര​വ് ഡി​സം​ബ​ർ പ​കു​തിവ​രെ വൈ​കും. ഇ​താ​ണ് താ​പ​നി​ല​യി​ലെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കു​റ​വ് വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    മു​റ​ബ്ബാ​നി​യ്യ ഘ​ട്ട​ത്തെ ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ദ്യ​ത്തേ​ത് താ​ര​ത​മ്യേ​ന മി​ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പു​ള്ള​തും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പി​ന്റേ​തു​മാ​ണ്. ഡി​സം​ബ​ർ 28ന് ​ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും എ​ത്തി​യി​ല്ല. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Murabbaniyyah phase in mid-December
