നിർമാണ സൈറ്റുകളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധന

നിർമാണ സൈറ്റുകളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: നിർമ്മാണ, നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിയമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കുവൈത്ത് മുനിസിപാലിറ്റി പരിശോധന തുടരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫർവാനിയ ഗവർണറേറ്റിൽ 20 നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങൾ സംഘം പരിശോധിച്ചു. 13 സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷാ വകുപ്പിലെ സൂപ്പർവൈസറി ടീമുകളാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.
സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
പൊതു സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും പരിശോധന കാമ്പയിനുകൾ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register