Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    3 Jan 2026 1:35 PM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 1:36 PM IST

    അ​ഹ​മ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന

    അ​ഹ​മ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന
    മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ഹ​മ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച 12 മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ട്ര​ക്ക് കാ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. വ​ഫ്ര ഫാം​സ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ത്തു. തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

