അഹമ്മദി ഗവർണറേറ്റിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധനtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മൊബൈൽ ഫുഡ് ട്രക്കുകളിൽ നിയമങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി അഹമ്മദി ഗവർണറേറ്റിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധന നടത്തി.
ഗവർണറേറ്റിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മുനിസിപ്പൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച 12 മൊബൈൽ ഫുഡ് ട്രക്ക് കാർട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. വഫ്ര ഫാംസ് പ്രദേശത്ത് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച തെരുവ് കച്ചവടക്കാരനെതിരെ നടപടി എടുത്തു. തെരുവ് കച്ചവട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മുനിസിപ്പൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പരിശോധനയെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.
