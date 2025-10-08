Begin typing your search above and press return to search.
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 10:46 AM IST

    അ​ഹ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി

    അ​ഹ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന; നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ഹ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 13 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും നാ​ലു അ​ന​ധി​കൃ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ ട്ര​ക്കു​ക​ളും നീ​ക്കി. മൂ​ന്ന് തെ​രു​വ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പൊ​തു​സ്ഥ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ആ​റ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 11 അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​നോ​പ്പി​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി. കെ​ട്ടി​ട നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ല് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

    പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 16 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ഹ​മ്മ​ദി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സം​ഘം ത​ല​വ​ൻ ഡോ. ​മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ മു​ജാ​വ്ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രും. വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഡോ.​​​അ​ൽ മു​ജാ​ബ് ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

