Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:15 PM IST

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​​ഗീ​കാ​രം; റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ മാ​റ്റും

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​​ഗീ​കാ​രം; റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ മാ​റ്റും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ മാ​റ്റും. അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ നി​ര​വ​ധി അം​​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ്രൊ​പ്പോ​സ​ലി​നാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം, സ്വ​കാ​ര്യ പാ​ർ​പ്പി​ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി റ​ദ്ദാ​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നാ​യി​രി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും സു​ര​ക്ഷാ-​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്ക​ലും ഇ​തു​വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    TAGS:Kuwait Newsresidential areasprivate schoolsMunicipal Council
    News Summary - Municipal Council approves; Private schools in residential areas will be converted
