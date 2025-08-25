Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 11:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 11:15 AM IST

    കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ; മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ഗു​ണ​ക​രം

    കു​വൈ​ത്തി​ൽനിന്ന് മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് തി​രി​കെയെത്താം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷം വ​രെ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. ഇ​ത്ത​രം വി​സ​ക​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ൽ അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വീ​ണ്ടും കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ എ​ത്താം. ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​വ​രാ​നാ​കും. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് സൗ​ദി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​യി​വ​രു​ന്ന​ത് ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​ണ്.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​ഡു​മാ​ർ​ഗം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും എ​ത്താ​നാ​കും. ഇ​ത് ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉം​റ പാ​ക്കേ​ജും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും.

    ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പ​ല​രും ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി യാ​ത്ര​കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഉം​റ വി​സ എ​ടു​ത്ത് കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി വി​സ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ക്ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും നേ​രി​ട്ട് വി​മാ​നമുണ്ട് എ​ന്ന​തും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ഗു​ണം ചെ​യ്യും.

    ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ഹ്ലാ​ദം പ​ക​ർ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നു മാ​സം, ആ​റു മാ​സം, ഒ​രു വ​ർ​ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഇ​പ്പോ​ൾ കു​ടും​ബ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. സിം​ഗി​ൾ എ​ൻ​ട്രി, മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ എ​ൻ​ട്രി സൗ​ക​ര്യ​വും ഈ ​വി​സ​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ട്. ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് മൂ​ന്നു ദീ​നാ​റും ആ​റു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​തു ദീ​നാ​റും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് 15 ദീ​നാ​റു​മാ​ണ് വി​സ ഫീ​സ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഓ​പ്ഷ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. അ​​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യാ​ണ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

