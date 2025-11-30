Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:24 AM IST

    മു​ക്താ​ർ മാ​രൂ​ഫ് അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം

    മു​ക്താ​ർ മാ​രൂ​ഫ് അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം
    മു​ക്താ​ർ മാ​രൂ​ഫ് അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ വേ​ദി​യാ​യ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മു​സ്‍ലിം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ​സ് (ഫി​മ) സ്ഥാ​പ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളും മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ മു​ക്താ​ർ മാ​രൂ​ഫി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്രാ​ർ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ക്താ​ർ മാ​രൂ​ഫി​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തോ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു ദീ​ർ​ഘ​ദ​ർ​ശി​യും വി​ശാ​ല​മ​ന​സ്ക​നു​മാ​യ നേ​താ​വി​നെ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​മീ​ർ അ​ഹ്മ​ദ്, മു​ജ​മ്മി​ൽ മാ​ലി​ക്, മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, ഡോ. ​ഹി​ദാ​യ​ത്തു​ള്ള, ഹ​സീ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഫി​റോ​സ് ഹ​മീ​ദ്, ഷ​ഫാ​ക്ക്, വാ​ലീ​ദ് പാ​ർ​ക്ക​ർ, സ​ലിം ദേ​ശാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് വ​ലി​യ​ക്ക​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ഹ്ബൂ​ബ് ന​ട​മ്മ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ കെ.​വി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​ച്ചു.

    gulfnews Kuwait malayalam
