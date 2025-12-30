Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമു​ബാ​റ​ക്കി​യ മ​ത്സ്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 9:19 AM IST

    മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ബാ​റ​ക്കി​യ​യി​ലെ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ല​വി​ലെ സ്ഥ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മ​ഷാ​രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദു​ർ​ഗ​ന്ധം, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രീ​സ് പ്രൈ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്ഥ​ലം മാ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നു​ള്ള ബ​ദ​ൽ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ്ഥ​ലം മാ​റ്റം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Mubarak fish market to be relocated
    Similar News
    Next Story
    X