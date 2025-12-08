Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightമു​ബാ​റ​ക്കി​യ മ​ത്സ്യ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:55 AM IST

    മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി​യി​ലെ മു​ബാ​റ​ക്കി​യ മ​ത്സ്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ .

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​ത്തെ കു​റി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് നീ​ക്ക​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം.

    മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ​ലീം അ​ൽ അ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​ശ്നം നേ​രി​ട്ട് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്‌​സ്‌​ഹോ​സ്റ്റ് ഫാ​നു​ക​ളു​ടെ ത​ക​രാ​ർ, മോ​ശം വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം, ത​ണു​പ്പി​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത, മാ​ലി​ന്യ​ക്കൂ​മ്പാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ദു​ർ​ഗ​ന്ധം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രി​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ​യും സ​മീ​പ വ്യാ​പാ​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ 39 സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഷാ​ർ​ക്ക് വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​റ്റം അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മു​ബാ​റ​ക്കി​യ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക സ്വ​ഭാ​വം സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പു​നഃ​വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fish marketgulfnewsKuwaitMubarak
    News Summary - Mubarak fish market to be converted to shark
    Similar News
    Next Story
    X