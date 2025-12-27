Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:03 PM IST

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം ക​രാ​റി​ൽ പ്ര​ശം​സ; പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി

    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​​ല്ലെന്ന് വി​ശേ​ഷണം
    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം ക​രാ​റി​ൽ പ്ര​ശം​സ; പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല​സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന 40ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ ഇ.​പി.​സി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണി​തെ​ന്നും വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ അ​ടു​ത്ത ഏ​കോ​പ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖം, ഊ​ർ​ജ സം​വി​ധാ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ വി​ക​സ​നം, കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ ഹ​രി​ത മാ​ലി​ന്യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം, ഭ​വ​ന​വി​ക​സ​നം, പ​രി​സ്ഥി​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മി​ഹ് ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദി​വാ​ൻ മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ദ​ഖീ​ൽ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മെ​ഷാ​ൻ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ​തീ​ഫ് അ​ൽ മി​ഷാ​രി, കെ.​ഡി.​ഐ.​പി.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് ഡോ. ​മി​ശ്അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഫ​ത്‌​വ, നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മ​ജീ​ദ്, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ആ​ദി​ൽ അ​ൽ സ​മീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

