Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    30 Sept 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    30 Sept 2025 10:03 AM IST

    എം.​എ​സ്.​എം മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​നൽ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    എം.​എ​സ്.​എം മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​നൽ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    എം.​എ​സ്.​എം മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​നൽ പ്രോ​ഗ്രാം ജാ​ഫ​ർ അ​ലി പാ​റോ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാഹി സെൻറ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ എം.​എ​സ്.​എം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​നൽ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ ഐ.​ഐ.​സി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി കി​സ്ർ റി​സ​ർ​ച്ച് സ​യ​ന്റി​സ്റ്റ് ജാ​ഫ​ർ അ​ലി പാ​റോ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ബീ​ൽ ഫ​റോ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഐ.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റി​ഹാ​സ് പു​ലാ​മ​ന്തോ​ൾ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ഒ​രു​പാ​ടു മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന പ്രാ​യ​മാ​ണ് കൗ​മാ​ര​മെ​ന്നും ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​ന​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​യി വ​ള​രാ​ൻ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ക്ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ഐ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നാ​ഫ് മാ​ത്തോ​ട്ടം സം​സാ​രി​ച്ചു.

