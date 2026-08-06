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    Kuwait
    Posted On
    date_range 6 Aug 2026 2:38 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Aug 2026 2:38 PM IST

    മക്കളെ പരസ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു; മാതാവിൽനിന്ന് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം മാറ്റാൻ ഉത്തരവ്

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    പരസ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെങ്കിലും പഠനത്തിലെ അശ്രദ്ധ രക്ഷിതാവിന്റെ വീഴ്ച
    മക്കളെ പരസ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു; മാതാവിൽനിന്ന് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം മാറ്റാൻ ഉത്തരവ്
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുട്ടികളെ പരസ്യത്തിൽ കാണിക്കുകയും പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്ന രണ്ട് മക്കളുടെ കസ്റ്റഡി അവകാശം പിതാവിന് നൽകി കുവൈത്ത് അപ്പീൽ കോടതി. കുട്ടികളെ പരസ്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് മാത്രം ചൂഷണണോ തെറ്റോ ആയി കരുതാനാകില്ലെങ്കിലും ഇത് അവരുടെ പഠനനിലവാരത്തെ ബാധിക്കുകയും കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ രക്ഷിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വന്ന വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഡോ. ഖാലിദ് അൽ മന്ദീലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോടതി ബെഞ്ച് വിധിയിൽ പറഞ്ഞു. ബാലാവകാശ നിയമങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

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    TAGS:childFamilyKuwait
    News Summary - മക്കളെ പരസ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു; മാതാവിൽനിന്ന് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം മാറ്റാൻ ഉത്തരവ്
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