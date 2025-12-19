Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി നി​ർ​മി​ത...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 9:42 AM IST

    സൗ​ദി നി​ർ​മി​ത വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ള്ളി നി​ർ​മി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ക​രാ​റൊ​പ്പി​ട്ട്​ റോ​ഡ്​ സൈ​ഡ്​ മ​സ്​​ജി​ദ്​ പ​രി​പാ​ല​ന സം​ഘ​ട​ന
    സൗ​ദി നി​ർ​മി​ത വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ള്ളി നി​ർ​മി​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി നി​ർ​മി​ത വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ള്ളി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റി​ലൊ​പ്പി​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ള്ളി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. വ്യ​വ​സാ​യ, ധാ​തു​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രി ബ​ന്ദ​ർ ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ​ഖു​റൈ​ഫി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ക​യ​റ്റു​മ​തി വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യും ഫ​ഹ​ദ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടി​ങ് ഓ​ഫി​സു​മാ​യും റോ​ഡ്സൈ​ഡ് പ​ള്ളി പ​രി​പാ​ല​ന അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ് ത്രി​ക​ക്ഷി ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ദി നി​ർ​മി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ​ത്തെ പ​ള്ളി​യാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, പ​ള്ളി നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 2025’ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    ‘മെ​യ്ഡ് ഇ​ൻ സൗ​ദി’ എ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡ് ഉ​ള്ള ദേ​ശീ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ​ള്ളി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​റി​െൻറ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​ത് സൗ​ദി വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​െൻറ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ള്ളി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം റോ​ഡ്‌​സൈ​ഡ് പ​ള്ളി പ​രി​പാ​ല​ന അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നാ​ണ് പ​ള്ളി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​െൻറ അം​ഗീ​കൃ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ, ദൃ​ശ്യ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം പ​ള്ളി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Mosque to be built using Saudi-made materials
    Similar News
    Next Story
    X