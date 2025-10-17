Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    17 Oct 2025 9:01 AM IST
    17 Oct 2025 9:01 AM IST

    കൂടുതൽ ട്രക്കുകൾ വൈകാതെ; ഗസ്സയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി കുവൈത്ത് സഹായ ട്രക്കുകൾ

    കൂടുതൽ ട്രക്കുകൾ വൈകാതെ; ഗസ്സയിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി കുവൈത്ത് സഹായ ട്രക്കുകൾ
    സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​ന്ന ട്ര​ക്കു​ക​ൾ -എ.​എ​ഫ്.​ബി

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ന് പി​റ​കെ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ട്ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ച സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കെ​റം ഷാ​ലോം ക്രോ​സി​ങ് വ​ഴി 15 സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) അ​റി​യി​ച്ചു.

    കൈ​റോ​യി​ലെ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​യു​മാ​യും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ര​ണ്ട് അ​ധി​ക ട്ര​ക്കു​ക​ൾ കൂ​ടി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മ​ഖാ​മി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് ഇ​തു​വ​രെ 18 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 360 ട​ൺ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​പ​രോ​ധ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യ​വും മൂ​ലം ക​ടു​ത്ത മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മ​ഖാ​മി​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    റ​ഫ ക്രോ​സി​ങ് തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച​യാ​ണ് ഈ​​ജി​​പ്തി​​ലെ ശ​​റ​​മു​​ശൈ​​ഖി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്ട്ര ഗ​​സ്സ സ​​മാ​​ധാ​​ന ഉ​​ച്ച​​കോ​​ടി​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നും ബ​ന്ധി​ക​ളു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ന് പി​റ​കെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ലോ​കം.

