Madhyamam
    Kuwait
    5 Nov 2025 11:36 AM IST
    date_range 5 Nov 2025 11:36 AM IST

    സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന 80ല​ധി​കം പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന 80ല​ധി​കം പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗതാഗത പരിശോധന നടത്തുന്നു (ഫയൽ)

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 80ൽ ​അ​ധി​കം വ്യ​ക്തി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. 1,478 സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് സെ​ക്ട​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പൊ​ലീ​സ് 1,478 സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​തോ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ത്ത​തോ ആ​യ 33 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക്രി​മി​ന​ൽ, സി​വി​ൽ കേ​സു​ക​ൾ, അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തി​ര​യു​ന്ന 51 പേ​രും പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    4,032 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 32 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 210 ഗ​താ​ഗ​ത അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ര​ക്ഷാ​സം​ഘം ഇ​ട​പെ​ട്ടു. വാ​ഹ​നം ഇ​ടി​ച്ച ഏ​ഴ് കേ​സു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

    10 അ​ക്ര​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​പെ​ട്ടു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 575 മാ​നു​ഷി​ക കേ​സു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

