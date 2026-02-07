Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 12:18 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 12:18 AM IST

    30,000ത്തി​ല​ധി​കം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി; ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​​ശോ​ധ​ന, 95 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    30,000ത്തി​ല​ധി​കം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി; ശ​ക്ത​മാ​യ പ​രി​​ശോ​ധ​ന, 95 പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്, ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് റെ​സ്‌​ക്യൂ പൊ​ലീ​സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​പറേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ക്ട​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത, സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 65 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ​യും 30 പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​രെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​ന് ജു​വ​നൈ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യും.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 30,123 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. നി​ര​വ​ധി കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ​യും തി​ര​യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രാ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ ജ​ന​റ​ൽ വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ട്രാ​ഫി​ക് ടീ​മു​ക​ൾ 27,546 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ 42 പേ​രെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്ന് വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. 377 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും 88 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 60 തി​ര​യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. വ്യ​ത്യ​സ്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ തി​ര​യു​ന്ന 28 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി.

    3,186 ട്രാ​ഫി​ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, 227 കൂ​ട്ടി​യി​ടി, പ​രി​ക്കു​ക​ൾ, 1,229 മ​റ്റ് ട്രാ​ഫി​ക് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ർ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. മ​റ്റൊ​രു പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 2,577 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ തി​ര​യു​ന്ന 46 വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡി​ല്ലാ​ത്ത ആ​റു പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി. നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ കേ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച ആ​റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 460 റോ​ഡ് കേ​സു​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. 147 വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും നാ​ല് കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ കേ​സു​ക​ളും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു.

