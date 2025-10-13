Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:22 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:22 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം; 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​യ​ച്ചു

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം; 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​യ​ച്ചു
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ച സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും ദു​രി​ത​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് സ​ഹാ​യം തു​ട​രു​ന്നു. 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ച 19ാമ​ത് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​യ​ർ​ബ്രി​ഡ്ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വ വ​ഴ​ി കു​വൈ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന സ​ഹാ​യം 400 ട​ണി​ലെ​ത്തി.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) സ​ഹാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഏ​കോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​കോ​പ​ന​വും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​ക​ൾ, ജോ​ർ​ഡ​നി​യ​ൻ ഹാ​ഷെ​മൈ​റ്റ് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജെ.​എ​ച്ച്.​സി.​ഒ), ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്നും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ മു​ഗാ​മി​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൊ​സൈ​റ്റി ഇ​തു​വ​രെ ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്ക് നാ​ല്, ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്ക് 15 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും.

