    ഗ​സ്സ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 12:20 PM IST

    ഗ​സ്സ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം; 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​യ​ച്ചു

    ഇ​തു​വ​രെ അ​യ​ച്ച​ത് 260 ട​ൺ
    ഗ​സ്സ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം; 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​യ​ച്ചു
    ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ന​രി​കെ സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​സ്സ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം. 10 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ച വി​മാ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. ക​ടു​ത്ത ദു​രി​തം തു​ട​രു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​യ​ർ ബ്രി​ഡ്ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ക്കു​ന്ന 14-ാമ​ത് സ​ഹാ​യ വി​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. നേ​ര​ത്തെ ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​യി 13 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് 250 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​സ​ഹാ​യം അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) സ​ഹാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ എ​കോ​പ​ന​വും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​ക​ൾ, ജോ​ർ​ഡ​നി​യ​ൻ ഹാ​ഷെ​മൈ​റ്റ് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജെ.​എ​ച്ച്.​സി.​ഒ), ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യം എ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​രെ എ​യ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വും ഫ്ലൈ​റ്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ യൂ​സ​ഫ് അ​ൽ സാ​ബി​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

