ഗസ്സക്ക് കൂടുതൽ സഹായം; 40 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി 10ാം വിമാനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കടുത്ത പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ഗസ്സക്ക് കുവൈത്തിന്റെ കൂടുതൽ സഹായം. ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് 40 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി കുവൈത്ത് 10ാമത്തെ ദുരിതാശ്വാസ വിമാനം അയച്ചു.
ഈജിപ്തിലെ അൽ അരിഷ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ സഹായവസ്തുക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് റോഡുമാർഗം ഗസ്സയിലെത്തിക്കും. പട്ടിണിയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും രൂക്ഷമായ ഗസ്സയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ എയർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഭാഗമായി കുവൈത്ത് അയക്കുന്ന പത്താമത്തെ ദുരിതാശ്വാസ സഹായമാണിത്. നേരത്തെ ഈജിപ്തിലേക്കും ജോർഡനിലേക്കും ഒമ്പതു വിമാനങ്ങളിലായി 150 ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കുവൈത്ത് അയച്ചിരുന്നു.
സാമൂഹികകാര്യ, വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് കുവൈത്ത് റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റിയാണ് (കെ.ആർ.സി.എസ്) സഹായ കൈമാറ്റം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ഗസ്സയിലെ അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ അയക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് കെ.ആർ.സി.എസ് ബോർഡ് അംഗം ഡോ. ലത്തീഫ് അൽ മീർ പറഞ്ഞു. ഗസ്സക്കുള്ള അടിസ്ഥാന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുമായി ജോർഡനിലേക്കു നാലും ഈജിപ്തിലേക്ക് ആറും വിമാനങ്ങൾ കുവൈത്ത് അയച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ കുവൈത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധതയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായും അവർ ചൂണ്ടികാട്ടി.
ഗസ്സയിൽ സഹായം തടസ്സമില്ലാതെ എത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിദേശകാര്യ, പ്രതിരോധ, സാമൂഹിക കാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി എകോപനവും ഈജിപ്ഷ്യൻ റെഡ് ക്രസന്റുമായി സഹകരണവും കെ.ആർ.സി.എസ് നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.
ഈജിപ്ത്, ജോർഡൻ കുവൈത്ത് എംബസികൾ, ജോർഡനിയൻ ഹാഷെമൈറ്റ് ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (ജെ.എച്ച്.സി.ഒ), ഫലസ്തീൻ റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി (പി.ആർ.സി.എസ്) എന്നിവയുമായും കെ.ആർ.സി.എസ് ഏകോപനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
