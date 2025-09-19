Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 1:59 PM IST

    ഗ​സ്സ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം; 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി 10ാം വി​മാ​നം

    ഗ​സ്സ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം; 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി 10ാം വി​മാ​നം
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​ക്ക് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 40 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് 10ാമ​ത്തെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ വി​മാ​നം അ​യ​ച്ചു.

    ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ അ​രി​ഷ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് റോ​ഡു​മാ​ർ​ഗം ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കും. പ​ട്ടി​ണി​യും ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ എ​യ​ർ ബ്രി​ഡ്ജി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ത്താ​മ​ത്തെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​മാ​ണി​ത്. നേ​ര​ത്തെ ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്കും ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്കും ഒ​മ്പ​തു വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 150 ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​കാ​ര്യ, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത് റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് (കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) സ​ഹാ​യ കൈ​മാ​റ്റം ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ അ​ടി​യ​ന്തി​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഡോ. ​ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​ക്കു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്കു നാ​ലും ഈ​ജി​പ്തി​ലേ​ക്ക് ആ​റും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​വൈ​ത്ത് അ​യ​ച്ചു. ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, പ്ര​തി​രോ​ധ, സാ​മൂ​ഹി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ​കോ​പ​ന​വും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് എം​ബ​സി​ക​ൾ, ജോ​ർ​ഡ​നി​യ​ൻ ഹാ​ഷെ​മൈ​റ്റ് ചാ​രി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ജെ.​എ​ച്ച്.​സി.​ഒ), ഫ​ല​സ്തീ​ൻ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി (പി.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യും കെ.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് ഏ​കോ​പ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

