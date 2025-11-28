Begin typing your search above and press return to search.
    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വും; പി​റ​കെ അ​റ​സ്റ്റ്

    ആഭ്യന്തര മ​ന്ത്രാലയം ​ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്
    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വും; പി​റ​കെ അ​റ​സ്റ്റ്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ പ​ണ​വും സ്വ​ർ​ണ​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ​ക​ളും ഫോ​ട്ടോ​ക​ളും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. അ​ജ്ഞാ​ത ഉ​റ​വി​ട​മു​ള്ള ഫ​ണ്ടു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ശീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം എ​ന്നി​വ​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    ആ​ന്റി ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക്രൈം​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.​സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യ​ൽ, സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​റ​​സ്റ്റെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ്ര​തി​യെ​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ദു​രു​പ​യോ​ഗം, അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​ക്ക് പ്രേ​രി​പ്പി​ക്ക​ൽ, വ​ഞ്ച​ന, സ്വ​കാ​ര്യ​താ ലം​ഘ​നം, മ​നഃപൂ​ർ​വം സ്വ​ത്തി​ന് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്ത​ൽ, തെ​റ്റാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും ചു​മ​ത്തി. പ്ര​തി​ക്ക് മു​ൻ​കാ​ല ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ഉ​ള്ള​താ​യും തെ​ളി​ഞ്ഞു.​നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്കം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കി.

