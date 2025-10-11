Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 1:47 PM IST

    നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​തു​ര സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മോ​ളി തോ​മ​സ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്

    നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​തു​ര സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മോ​ളി തോ​മ​സ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്
    മോ​ളി തോ​മ​സി​ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: 40 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​തു​ര സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഫ​ർ​വാ​നി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ഴ്സ് മോ​ളി തോ​മ​സ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. കോ​ട്ട​യം ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മോ​ളി തോ​മ​സ് ദീ​ർ​ഘ​നാ​ളാ​യി ഫ​ർ​വാ​നി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ലേ​ബ​ർ റൂം ​ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ലാ​ണ് സേ​വ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മോ​ളി തോ​മ​സി​ന് ഫ​ർ​വാ​നി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി ലേ​ബ​ർ റൂം ​ന​ഴ്സു​മാ​ർ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​റ്റു ന​ഴ്സു​മാ​രും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്‌​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ മോ​ളി മാ​മ എ​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന മോ​ളി തോ​മ​സ് ദീ​ർ​ഘ നാ​ളാ​യി ലേ​ബ​ർ റൂം ​ടീ​മി​നെ സ്നേ​ഹ​ത്താ​ലും നേ​തൃ പാ​ട​വ​ത്താ​ലും ഒ​ന്നി​ച്ചു​ന​യി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാട്ടി. സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടും രോ​ഗി​ക​ളോ​ടും ഒ​രു പോ​ലെ മ​മ​ത​യും ക​രു​ത​ലും കാ​ട്ടി​യ അ​വ​ർ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    യോ​ഗം ലേ​ബ​ർ റൂം ​ഇ​ൻ​ചാ​ർ​ജ് ക്ലോ​ഡാ​റ്റ് ബൈ​ലോ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ മേ​രി​ക്കു​ട്ടി മാ​ത്യു, സ​ന്ധ്യ സ​ജി, ജോ​ളി ഊ​മ്മ​ൻ, രോ​ഷ്നി ആ​ൻ, റെ​നി മ​റി​യം കോ​ശി, മ​ൽ​ക്ക പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ലേ​ബ​ർ റൂം ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ൻ​ലി​യ സാ​ബു ആ​ൻ​ഡ് ടീ​മി​ന്റെ ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ന്നു.

    ശാ​രി പ്ര​ദീ​പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​ഭ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ർ​വാ​നി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ ന​ഴ്സ് ഫ്രി​ഡ ലെ​ന​യെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:FarewellKuwait Newsgulf news malayalam
