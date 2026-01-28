Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 10:38 AM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ആ​ധു​നി​ക പ​ട്രോ​ളി​ങ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    അ​ലി അ​ൽ​ഗാ​നിം ആ​ൻ​ഡ് സ​ൺ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്
    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ആ​ധു​നി​ക പ​ട്രോ​ളി​ങ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​തി​ച്ചെ​ത്താ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ആ​ധു​നി​ക പ​ട്രോ​ളി​ങ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ. അ​ലി അ​ൽ​ഗാ​നിം ആ​ൻ​ഡ് സ​ൺ​സ് ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നൂ​ത​ന സൗ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക്രി​യാ​ത്മ​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​ര​ക്ഷ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ട്രോ​ളി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടി.

    അ​ലി അ​ൽ​ഗാ​നിം ആ​ൻ​ഡ് സ​ൺ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ സം​രം​ഭ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഉൂ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​ലി അ​ൽ​ഗാ​നിം ആ​ൻ​ഡ് സ​ൺ​സ് ക​മ്പ​നി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ​ഗാ​നിം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.രാ​ജ്യ​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​തും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

